Neues Testzentrum in Uetersen : DM-Mitarbeiter machen Corona-Schnelltests am Gerberplatz

Der Drogeriemarkt fungiert auch als Betreiber der Teststation. Es ist bereits die vierte Anlaufstelle in der Rosenstadt.

Uetersen | Es gibt eine vierte Corona-Schnelltest-Station in Uetersen. Eingerichtet wurde diese an der Gerberstraße (Edeka-Parkplatz) vom dortigen Drogeriemarkt DM. Der Drogeriemarkt ist auch Betreiber dieser Einrichtung. Geöffnet ist die Station montags bis sonnabends in der Zeit von jeweils 9 bis 16.30 Uhr. Terminreservierungen sind online zwingend erforderlic...

