Neue Räume für das Gymnasium : Uetersener Politik genehmigt Planungskosten für benötigten LMG-Anbau

Der Raumbedarf an der Schule in Uetersen steigt und steigt. Acht weitere Klassenzimmer sollen entstehen.

Uetersen | Das Ludwig-Meyn-Gymnasium ist an seiner Kapazitätsgrenze angekommen. Wieder einmal. Der Raumbedarf wächst, weil, bedingt durch ein Anwachsen der Bevölkerung, immer mehr Kinder am Gymnasium angemeldet werden und diese in der Regel dort auch bis zum Abitu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.