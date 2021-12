Baden ohne Aufsicht : Naturbad Oberglinde in Moorrege: Uetersen soll Sicherheitskonzept beschließen

Am Dienstag (14. Dezember) soll die Ratsversammlung Uetersen Gelder in den Haushalt 2022 einstellen, damit das im Herbst beschlossene Sicherheitskonzept umgesetzt werden kann. Moorrege beteiligt sich an der Finanzierung.

Uetersen/Moorrege | Das Baden im Naturbad Oberglinde in Moorrege soll zukünftig auch ohne Aufsicht möglich sein. Darauf hat sich der Uetersener Sozialausschuss bereits im September verständigt und einen umfangreichen Maßnahmenkatalog beschlossen, der den Badegästen auch dann Sicherheit geben soll, wenn die DLRG nicht anwesend ist. Stadt Uetersen ist für das Freibad zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.