Nachruf : Nabu Uetersen trauert um verstorbene Gisela Locker

Die frühere Uetersener SPD-Ratsfrau, Gründerin des städtischen Umweltausschusses und langjähriges Mitglied im Nabu ist am 16. Juli verstorben. Vor allem die Umweltarbeit vor Ort lag Locker am Herzen.

Uetersen | Der Nabu-Ortsverband Uetersen (Elbmarschen) trauert um Gisela Locker. Die im Ruhestand lebende frühere Lehrerin an der damaligen Grund- und Hauptschule am Roggenfeld ist am 16. Juli kurz vor ihrem 95. Geburtstag verstorben. Sie hat sich Zeit ihres Lebens ehrenamtlich und nachhaltig für den Naturschutz eingesetzt. Seit 1955 war Locker SPD-Mitglied u...

