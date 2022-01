Nach Kirchenfusion in Uetersen : Erstes Seniorentreffen am Ossenpadd unter 2G-Regeln

Es ist das erste Zusammentreffen von Gemeindegliedern nach vollzogener Fusion der beiden Kirchengemeinden Am Kloster und Erlöser zur Kirchengemeinde Uetersen. Am 10. Januar gibt es einen Seniorennachmittag am Ossenpadd.

Uetersen | Mit dem letzten Glockenschlag an Silvester, 24 Uhr, endete nach mehr als 60 Jahren die Ära zweier selbstständiger evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen. Am Sonnabend (1. Januar) wurde die „Kirchengemeinde Uetersen“ geboren, evangelisch-lutherisch, versteht sich. Sie ist das Produkt aus der früheren Erlöser- und der einstigen Klosterkir...

