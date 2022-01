Gottesdienst unter 3G-Regel : Nach Fusion: Neuer Kirchengemeinderat wird in Uetersen eingeführt

Seit dem 1. Januar gibt es nur noch eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Uetersen. Der sich aus beiden ehemaligen Gemeinden gebildete Kirchengemeinderat wird am 9. Januar in sein Amt eingeführt.

Uetersen | Nach erfolgter Fusion der beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen wird am Sonntag (9. Januar) der neue Kirchengemeinderat in sein Amt eingeführt. Und das um 10 Uhr während eines Gottesdienstes in der Klosterkirche. Die gerade restaurierte spätbarocke Backsteinkirche ist nunmehr eines der beiden Gotteshäuser der neuen Kirchengemein...

