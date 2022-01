Abgebrannte Museumsscheune : Nach Feuer in Langes Tannen: Wiederaufbau wird im Februar zum Thema

Im Februar wird die Politik darüber beraten, wie die Museumsscheune Langes Tannen in Uetersen nach dem Feuer im Oktober 2021 wieder aufgebaut werden soll. Im Fokus steht die Art der Bedachung.

Uetersen | Dass etwas Neues entstehen wird in Langes Tannen, erscheint sicher. Es geht beim Thema Wiederaufbau der Uetersener Museumscheune daher insbesondere um die Frage, wie das geschehen soll. Der Sozial- und Umweltausschuss wird sich mit dem Thema erstmals am Donnerstag (17. Februar) beschäftigen. Ausstellungsraum von Feuer zerstört Am 10. Oktober 202...

