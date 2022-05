Klassik-Konzert in Uetersen : Chorknaben treten erstmals nach Corona-Pause in der Klosterkirche auf

Musikstücke aus der Barockzeit, der Romantik aber auch der Moderne warten am 29. Mai in Uetersen auf die Musikfreunde. Um 16 Uhr beginnt ein Konzert der Chorknaben Uetersen in der Klosterkirche.

Uetersen | Die Chorknaben Uetersen planen für Son...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.