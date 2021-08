SPD-Geschichtswerkstatt : NS-Spurensuche: Erhard Vogt lädt zum Rundgang durch Uetersen ein

Auch in Uetersen herrschte der NS-Terror vor. Das Geschehen von 1933 bis 1945 arbeitet die SPD-Geschichtswerkstatt auf. Die Recherche-Ergebnisse werden in Stadtrundgängen zur NS-Ortsgeschichte präsentiert.

Uetersen | Die Stadtführung „Uetersen im Nationalsozialismus“ der Geschichtswerkstatt des SPD-Ortsvereins wird am Sonnabend (11. September) ein weiteres Mal angeboten. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Buttermarkt. Die Führung dauert zirka zwei Stunden. Zwangsarbeit, Ungehorsam und Widerstand An verschiedenen Stationen im westlichen Stadtgebiet werden Sabine Nik...

