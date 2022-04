„Sunshine“ : Musiker Lennart A. Salomon aus Tornesch bringt neue Single raus

Das Musikvideo zur neuen Single „Sunshine“ hat der Singer-Songwriter aus Tornesch während seiner Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik gedreht. Der Song ist ein Vorbote für seine EP.

Tornesch | Sonnenschein ist dieses Jahr Anfang April Mangelware für die Augen, nicht aber für die Ohren: Lennart A. Salomon, Singer-Songwriter aus Tornesch, veröffentlicht seine neue Single „Sunshine“ am Freitag (8. April). Wie die zarten Frühblüher für den Frühling, ist sie ein Vorbote für seine neue EP „That“, die am 22. April erscheint. Musikvideo wurde in...

