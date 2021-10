Museumsscheune Langes Tannen : Uetersens Wehrführer Frank Girnus: „Da ist ein Stück Heimat abgebrannt“

Der Uetersener Wehrführer und Einsatzleiter rekapituliert den stundenlang Kampf gegen das Großfeuer in der Museumsscheune Langes Tannen. Er verbucht es als großen Erfolg, dass das Untergeschoss gehalten werden konnte.

Uetersen | Er war der erste Retter, der die in Flammen stehende Museumsscheune in Langes Tannen am Sonntagabend (10. Oktober) erreichte: Uetersens Wehrführer Frank Girnus. Beim Anblick des schon lichterloh brennenden Reetdachs war er erschüttert „Mann, Mann, Mann. Ob wir das halten können?“, war der Gedanke, der ihm dabei durch den Kopf gegangen ist, berichtete ...

