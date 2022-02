Museum Langes Tannen : Uetersen: Kunstpacker machen im Herrenhaus Platz für Ausstellungen

Kunstpacker aus Hamburg führen derzeit Regie im Herrenhaus von Langes Tannen. Die Fachleute sind dabei, das Großmobilar zu verpacken und einzumotten – für die Zeit, in der das Gebäude für Ausstellungen benötigt wird.

Uetersen | Das Herrenhaus von Langes Tannen wird ausgeräumt. Museumsleiterin Ute Harms hat derzeit alle Hände voll zu tun, um dem Ziel, das Gebäude gegenüber der am 10. Oktober 2021 abgebrannten Uetersener Scheune in ein Ausstellungshaus zu verwandeln, gerecht zu werden. Für die Zeit, in der die Scheune nicht zur Verfügung steht. Zeitplan wird eingehalten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.