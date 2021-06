Heidgraben : SPD zufrieden mit Müll-Sammelaktion – Ärger über Gartenabfälle

Insgesamt, so die Beobachtung der SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Yella Schulz, sei nur wenig Müll in der Gemeinde abgeladen worden. Nur die Menge an Grünabfällen habe für Unmut gesorgt.

Heidgraben | Yella Schulz, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Heidgraben, ist mit der kürzlich erfolgten Müllsammelaktion ihrer Partei im Dorf sehr zufrieden. Dabei haben die Müllsammler festgestellt: „Die Mitbürger und Besucher Heidgrabens haben bemerkenswert wenig Müll in unserem Ort hinterlassen“. Sie habe die Hoffnung, dass das nicht nur mit Corona zusammenhänge,...

