Nach Heimspiel-Pleiten : Moorreger SV steckt im Abstiegskampf der Tischtennis-Verbandsoberliga

Die Luft für Topspieler Marcel Horns und den MSV wird dünner. Bei Urania-Bramfeld II steht ein Vergleich gegen einen direkten Konkurrenten an.

Moorrege | Die Luft wird dünner für die Tischtennisspieler des Moorreger SV in der Verbandsoberliga Nord. In den Heimspielen gegen den Preetzer TSV II und das bisherige Tabellenschlusslicht TH Eilbeck hatte sich das Team um den an Nummer eins gesetzten Marcel Horns „mindestens einen Sieg“ vorgenommen. Das Resultat waren zwei denkbar unglückliche 7:9-Niederlagen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.