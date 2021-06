Firma aus Moorrege : Ossenbrüggen Feinwerktechnik wächst und baut Wohnungen

Die Politik hat grünes Licht gegeben für die Erweiterungspläne des Unternehmens. Am Mühlenweg sollen zwei Gewerbehallen und 25 Wohnungen entstehen, die vorwiegend für Mitarbeiter gedacht sind.

Moorrege | Die Gemeindevertretung hat die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen für eine Erweiterung von Ossenbrüggen Feinwerktechnik. Am Mühlenweg sollen zwei weitere Gewerbehallen, aber auch 25 Wohnungen entstehen, die vor allem an Mitarbeiter der Firma vermietet werden. Noch befindet sich ein Erdlager am Mühlenweg Das Gelände südlich des Mühlenwegs,...

