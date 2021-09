Naturschutz und Tourismus : Moorrege tritt dem Trägerverein des Elbmarschenhauses bei

Mit dem Beitritt der Gemeinde Moorrege zum Zweckverband Integrierte Station Unterelbe unterstützen fast alle Gemeinden im Umkreis das Elbmarschenhaus. Naturschutz und sanfter Tourismus werden hier miteinander verknüpft.

Moorrege/Haseldorf | In besonders bedeutsamen Naturräumen hat das Land Schleswig-Holstein Integrierte Stationen eingerichtet, so auch an der Unterelbe. „Der Geist des Hauses besteht in der Zusammenarbeit von Naturschutz, Tourismus und Landnutzung“, heißt es auf der Website des Elbmarschenhauses in Haseldorf. Träger des Elbmarschenhauses ist der Zweckverband Integrierte...

