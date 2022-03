100 Kartons gepackt : Moorrege hilft der Ukraine: Überwältigendes Spendenergebnis

Bürgermeister Wolfgang Balasus hat gegenüber shz.de das Ergebnis der Solidaritätsaktion „Spendensammlung der Gemeinde Moorrege für die Ukraine“ gewürdigt und allen Spendern sowie Helfern gedankt.

Moorrege | Mehr als 100 Kartons, bis zum Rand gefüllt mit Hygieneartikeln, Babynahrung, warmer Bekleidung und weiteren Utensilien, die derzeit in der Ukraine dringend gebraucht werden, haben freiwillige Helfer unter der Regie von Moorreges Bürgermeister Wolfgang Balasus am Donnerstag (10. März) gepackt. Die Spenden waren von Moorreger Bürgern zur Packstation Am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.