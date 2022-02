Polizei sucht Zeugen : Moorrege: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus im Glinder Weg ein

Der Einbruch ereignete sich am Freitag (25. Februar). Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein.

Moorrege | Unbekannte sind am Freitag (25. Februar) in ein Einfamilienhaus am Glinder Weg in Moorrege (Kreis Pinneberg) eingebrochen. Das hat Polizei-Pressesprecher Lars Brockmann shz.de mitgeteilt. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein. Die Tatzeit wird auf den Zeitraum zwischen 16.45 und 20 Uhr eingegrenzt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.