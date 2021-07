Zeugen gesucht : Moorrege: Unbekannte brechen in Firma ein und stehlen Bargeld

Die Täter haben einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Büro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Avatar_shz von Susi Große

06. Juli 2021, 15:40 Uhr

Moorrege | Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. und 4. Juli) in der Straße Beesenweide in Moorrege (Kreis Pinneberg) in einen Kunststoffverarbeitungsbetrieb eingebrochen. Das teilte Holger Matzen, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mit.

Feuerschutztür aufgebrochen

Demnach hatten Anwohner am Sonntagnachmittag ein offenstehendes Fenster bei dem Gebäude bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten am Tatort eindeutige Spuren fest, die auf einen Einbruch schließen ließen. „Unbekannte brachen in der Firma eine Feuerschutztür auf, um in das Büro zu gelangen“, so Matzen.

Dort entwendeten sie einen dreistelligen Betrag an Bargeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr am Sonntagmorgen.

So können sich Zeugen melden

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (04101) 2020 entgegengenommen.