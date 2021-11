Einsatz am ersten Advent : Feueralarm: Moorreger Sporthalle An'n Himmelsbarg und Gaststätte geräumt

Die Brandmeldeanlage des Gebäudes hatte am Sonntag um die Mittagszeit ausgelöst. Dadurch musste der Spielbetrieb in der Sporthalle unterbrochen werden. Auch die Gäste des Restaurants mussten sich ins Freie begeben.

Moorrege | Große Aufregung in der Mehrzweckhalle An'n Himmelsbarg in Moorrege am ersten Adventssonntag (28. November): Dort hatte um 12.35 Uhr die Brandmeldeanlage des Gebäudes an der Kirchenstraße ausgelöst. Das hat Wehrsprecher Christian Woßnik mitgeteilt. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um einen Fehlalarm. Kein Feuer, keine Rauchentwick...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.