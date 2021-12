Moorrege : Parkchaos am Mühlenweg: So soll das Problem entschärft werden

Anwohner kritisieren, dass in dem Wohngebiet nicht genügend Parkplätze vorhanden sind und es dadurch zu Wildparken kommt. Die Politik will als erste kostengünstige Lösung vier Stellplätze im Wendehammer schaffen.

Moorrege | Einen Parkplatz zu finden, das kann im Mühlenweg in Moorrege schon mal schwierig werden. Denn Parkplätze sind in dem Wohngebiet im Herzen des Dorfs zwischen Pinneberger und Wedeler Chaussee Mangelware. Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, mit geringem Kostenaufwand vier weitere Stellplätze im Wendehammer ...

