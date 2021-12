Grüner Strom : Moorrege: Mehr Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden der Gemeinde

Bei künftigen An- oder Neubauten von Gebäuden, die der Gemeinde gehören, soll die Amtsverwaltung künftig automatisch prüfen, ob es sich lohnt, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren.

Moorrege | In Zukunft sollen in Moorrege auf Gebäuden, die sich im Eigentum der Gemeinde Moorrege befinden, Photovoltaikanlagen errichtet werden. Die Gemeindevertretung hat auf ihrer jüngsten und zugleich letzten Sitzung des Jahres 2021 beschlossen, dass die Amtsverwaltung von nun an bei zukünftigen An- und Neubauten automatisch prüfen soll, ob es sich rentiert,...

