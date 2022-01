Funkenflug aus Schornstein : Feuerwehr Moorrege verhindert Brand in Tischlerei an Wedeler Chaussee

Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung und Funkenflug aus dem Schornstein des Tischlereibetriebs an der B431 bemerkt. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass der Brand auf den Schornstein begrenzt blieb.

