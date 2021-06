Nach medizinischem Notfall : Moorrege: Feuerwehr rettet Patientin über Drehleiter aus Wohnung

Die Frau brauchte medizinische Hilfe, konnte aber nicht mehr selbstständig zum Rettungswagen gehen. Also wurde kurzerhand die Drehleiter aus Uetersen zum Einsatzort an die Wedeler Chaussee beordert.

Moorrege | Kurz vor 4 Uhr morgens war die Nacht für einige Feuerwehrleute aus Moorrege und Uetersen am Mittwoch (30. Juni) vorbei. Sie retteten eine Frau, die medizinische Hilfe brauchte, über die Drehleiter aus ihrem Haus an der Wedeler Chaussee in Moorrege (Kreis Pinneberg). Das berichtet Christian Woßnik, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.