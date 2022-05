Moorrege : Versuchter Einbruch in MSV-Vereinsheim – Polizei schnappt 17-Jährigen

Ein Zeuge beobachtete, wie sich drei Personen an dem Vereinsheim an der Kirchenstraße in Moorrege zu schaffen gemacht haben. Beim Anblick der Polizei ergriffen sie die Flucht – die nur zwei von ihnen gelang.

