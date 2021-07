Ende der Veranstaltungspause : Mit Meike Winnemuth: Erste Lesung in der Stadtbücherei Tornesch

Coronabedingt konnten lange keine Lesungen in der Stadtbücherei, die sich in den vergangenen Jahren als Veranstaltungszentrum etabliert hat, stattfinden. Auch die Lesung von Meike Winnemuth wurde mehrfach verschoben.

Tornesch | Die Stadtbücherei Tornesch meldet sich aus der coronabedingten Veranstaltungspause zurück: Am 24. August wird Autorin, Journalistin und Bloggerin Meike Winnemuth aus ihrem Buch „Bin im Garten“ in der Einrichtung in der Klaus-Groth-Straße 9 lesen. Das teilt das Büchereiteam mit. Die Lesung musste mehrfach verschoben werden, da aufgrund der Corona-Besch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.