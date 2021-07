Nach Corona-Pause wieder offen : Mehr als nur Exponate: Heimatmuseum Moorrege ist auch Trauzimmer

Das Museum an der Klinkerstraße öffnet wieder jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat für Besucher. Auch Trauungen sind in den Räumlichkeiten möglich.

Moorrege | Das Heimatmuseum Moorrege legt nach der mehr als einjährigen Corona-Zwangspause wieder los: Am Sonntag (25. Juli) öffnet die Sammlung in der ehemaligen Volksschule an der Klinkerstraße erstmals wieder ihre Türen für Besucher. Sie erfahren dort viel Wissenswertes von den ehrenamtlichen Museumsführern. Bei ihnen hat es während des Lockdowns personelle V...

