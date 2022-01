Fast 200 Wohnungen vorgesehen : Mehr Verkehr erwartet: Tornesch kritisiert geplantes Uetersener Wohngebiet

Am Stadtrand von Uetersen sollen 200 Wohnungen gebaut werden. Tornesch befürchtet durch die Pläne der Nachbarstadt weitere Verkehrsbelastung im Ortskern.

Tornesch | Weitere massive Verkehrsbelastungen für den Ortskern von Tornesch und weiterer Parkdruck am Bahnhof – das befürchten Tornescher Politik und Verwaltung durch ein neues Wohngebiet am Tornescher Weg, das aktuell von der Nachbarstadt Uetersen an der unmittelbaren Ortsgrenze geplant wird. Mehr als 200 Wohnungen sollen entstehen Mehr als 200 Wohneinhe...

