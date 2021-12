Mathematik-Olympiade : Drittklässler aus Uetersen: Darum fahren Jette und Tom jetzt nach Kiel

Viele Schüler haben Respekt vor Mathematik. Nicht so Tom und Jette. Die Drittklässler an der Birkenalleeschule in Uetersen haben sich mit Erfolg an einem Wettbewerb beteiligt. Der führt sie jetzt nach Kiel.

Uetersen | Tom und Jette besuchen die dritte Klassenstufe an der Birkenalleegrundschule in Uetersen. Beide sind ein Ass in Mathe. Die Schüler haben beim Regionalentscheid der Mathematik-Olympiade 2021 Platz drei belegt und sich so für die Landesrunde qualifiziert. Dafür geht es im Februar oder März 2022 nach Kiel und dort in einen Hörsaal der Christian-Albrechts...

