Ost- und Westpreußen : Historiker Manuel Ruoff taucht in Uetersen tief in die Geschichte ein

Der Vorsitzende der Ost- und Westpreußen in Uetersen, Joachim Rudat, freut sich auf Freitag (13. August). Historiker Manuel Ruoff wird in der Anna-Sievers-Begegnungsstätte über drei Volksabstimmungen (1920/21) sprechen.

Uetersen | Nach der Jahresversammlung der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen am Freitag (9. Juli) gibt es am Freitag (13. August) mit Beginn um 15 Uhr den ersten Vortrag für Mitglieder und interessierte Gäste nach langer Corona-Pause. Der Nachmittag findet in der Anna-Sievers-Begegnungsstätte an der Berliner Straße in Uetersen statt. Referent des Nachmitta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.