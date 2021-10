Tornescher Kulturverein : Mädelsabend mit Bibi Maaß: ToAll beendet Corona-Veranstaltungspause

Unter dem Motto „Hurra, wir leben wieder“ tritt das Comedy-Duo Bibi Maaß und Ina Twisselmann bei der ersten ToAll-Veranstaltung nach der Corona-Pause am 30. Oktober auf. Der Verein sucht noch neue Mitstreiter.

Tornesch | Coronabedingt war es monatelang still um den multikulturellen Verein Tornescher Allerlei, kurz ToAll. Jetzt melden sich die Aktiven aus der Veranstaltungspause zurück: Mit dem beliebten „Mädelsabend mit Bibi und Ina“ sagt ToAll „Wir sind noch da!“. Der Comedy-Abend mit Bibi Maaß und Ina Twisselmann findet am Sonnabend, 30. Oktober, in der Begegnungsst...

