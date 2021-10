Kein Zugang für Spaziergänger : Lüttensee in Tornesch: Der Bauzaun bleibt in diesem Jahr stehen

Das Ufer des frisch angelegten Lüttensees wird dieses Jahr doch noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Denn die Arbeiten für den Wohnungsbau im Seeumfeld laufen noch auf Hochtouren.

Tornesch | Passanten können sich erstmal weiterhin nur aus der Ferne ein eigenes Bild vom frisch angelegten Lüttensee in Tornesch machen: Das namensgebende Gewässer im Quartier Tornesch am See bleibt in diesem Jahr abgesperrt und wird auch nicht abschnittsweise für Spaziergänger freigegeben. Das hat Bauamtsleiter René Goetze in der jüngsten Sitzung des Bauaussch...

