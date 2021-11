Liberale Runde : Uetersens FDP-Chefin Cornelia Maßow lädt zum Klönschnack ins Taps

In der Gaststätte findet am Mittwoch (24. November) die nächste Liberale Runde statt, während der über allgemeine oder besondere politische Themen geklönt werden soll.

Uetersen | Die Uetersener FDP lädt für Mittwoch (24. November) zur Liberalen Runde in die Gaststätte Taps an der Pinnauallee ein. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Ganz locker und ohne Tagesordnung möchten wir über das klönen, was die Menschen ärgert, freut, sorgt, bewegt. „Ganz locker und ohne Tagesordnung möchten wir über das klönen, was die Menschen ärgert...

