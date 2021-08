Lese-Event in der Stadtbücherei : „Volle Fahrt voraus“ – Elbautoren kommen nach Uetersen

Julie Bender, Till Penzek und Inga Marie Ramcke sind Mitglieder der Elbautoren. Sie kommen in die Uetersener Stadtbücherei. Es ist die erste öffentliche Veranstaltung nach dem Corona-Lockdown.

Uetersen | Wer wagt, gewinnt oder: Mut zum Möglichen. Beim Team der Stadtbücherei Uetersen heißt es am Freitag (3. September): „Volle Fahrt voraus!“. Die erste öffentliche Veranstaltung an der Berliner Straße in Uetersen für große und kleine Büchereifans ab fünf Jahren nach dem Corona-Lockdown beginnt um 14.30 Uhr. Alle sind eingeladen, spannenden und abenteuerl...

