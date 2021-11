Neues pädagogisches Konzept : Lernlandschaften statt Klassenzimmer im KGS-Altbau Tornesch

Die älteren Jahrgänge an der Klaus-Groth-Schule könnten schon bald nicht mehr in Klassenzimmern, sondern in Lernateliers unterrichtet werden. Das neue pädagogische Konzept soll eigenverantwortliches Denken stärken.

Tornesch | Klassenzimmer werden durch Lernateliers mit Marktplatz ersetzt. In diese Richtung soll es beim geplanten Umbau des KGST-Altbaus gehen. Das pädagogische Konzept, das Schulleiter Andreas Waldowsky während der Versammlung des Schulverbands Tornesch-Uetersen vorstellte, stieß auf breite Zustimmung. Der Pädagoge erhielt ein erstes Budget für Planungen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.