Nach Unglück in Hasloh : Leblose Person in Tornescher Wohnung – Rettungsdienst vermutet Gasaustritt

Für den Fall einer Evakuierung des Mehrfamilienhauses in der Pommernstraße wurde Vollalarm für die Feuerwehr ausgelöst.

Tornesch | Vollalarm für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch: 47 Einsatzkräfte sind am Montag (26. April) gegen 18.30 Uhr mit sechs Fahrzeugen in die Pommernstraße in Tornesch (Kreis Pinneberg) geeilt. Der Grund: In einem Mehrfamilienhaus wurde ein Gasaustritt vermutet, nachdem der Rettungsdienst in einer Wohnung eine leblose und eine nicht ansprechbare Person vo...

