Uetersen : Ärger bei der Laubentsorgung – Bußgelder über 2000 Euro drohen

Laubentsorgung ist ein heißes Thema in Uetersen. Konflikte entstehen, weil Bürger zuweilen nicht einsehen, dass sie das auf den Geh- und Radweg gefallene Laub von Straßenbäumen auf eigene Kosten entsorgen müssen.

Uetersen | Das ist in Uetersen ein Dauerthema im Herbst und somit auch in diesem Jahr. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs beklagen sich dieser Tage, dass die in der Ortssatzung festgeschriebene Reinigungspflicht von Fuß- und Radwegen von Bürgerseite zuweilen wenig Beachtung erfährt. Anlass zum Ärger sind die auf den Gehwegen von Anwohnern zusammengefegten Bl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.