Langes Tannen in Uetersen : Großfeuer auf Museumshof: Scheune an der Neuen Mühle steht in Flammen

Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. 120 Kräfte von mehreren Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen.

Uetersen | Großeinsatz für die Feuerwehren im Westen des Kreises Pinneberg am Sonntag (10. Oktober): Seit etwa 20.45 Uhr bekämpfen dutzende Kräfte ein Feuer auf dem Museumshof Langes Tannen in Uetersen. Dort brennt eine Scheune an der Straße Neue Mühle. Über die Gefahrenabwehr-App Nina wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftun...

