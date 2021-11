Awo-Kita Hus Sünnschien : Langes Tannen: Uetersens Politiker halten an Ausbauplänen fest

Die Mitglieder des Uetersener Bildungsausschusses wollen den Gebäudeneubau für die Awo-Kindertagesstätte Hus Sünnschien in Langes Tannen auf der Fläche des ungenutzten Verwaltungsgebäudes der Awo weiter verfolgen.

Uetersen | Einstimmig haben die Mitglieder des Uetersener Bildungsausschusses am Donnerstag (11. November) dem Bau- und Verkehrsausschuss empfohlen, den Neubau eines Gebäudes für die Awo-Kindertagesstätte Hus Sünnschien in Langes Tannen auf der Fläche des derzeitigen nicht mehr genutzten Verwaltungsgebäudes der Awo weiter zu verfolgen. Derzeit sind in der Kita H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.