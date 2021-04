LMG-Schülerprojekt : Umweltausschuss beschließt: Apfelwanderweg in Tornesch soll weiter wachsen

Für den Pfad, bestehend aus historischen Apfelsorten, soll das Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasium weitere Bäume pflanzen.

Tornesch/Uetersen | Der Apfelwanderweg in Tornesch soll erweitert werden. Der Tornescher Umweltausschuss hat während seiner Sitzung am Montagabend (26. April) einstimmig beschlossen, den in einem Schülerprojekt des Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG) angelegten Pfad mit mehr als 100 historischen Apfelsorten um zusätzliche Bäume wachsen zu lassen. Die Politik hat die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.