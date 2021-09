Am 2. und 3. Oktober : Kulturgemeinschaft Tornesch bereitet sich auf Erntedankfest vor

Mit einem neuen Veranstaltungsteam, in dem die Aufgaben zur Vorbereitung von Veranstaltungen nun auf mehr Schultern verteilt werden können, meldet sich die Kulturgemeinschaft aus der coronabedingten Pause zurück.

Tornesch | Mit viel Motivation und Freude, nach der coronabedingten Pause nun wieder Veranstaltungen anbieten zu können, hat die Gemeinschaft zur Erhaltung von Kulturgut in Tornesch die Planungen für das Erntedankfest aufgenommen. Es findet am Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. Oktober, auf dem Gelände des Mölln-Hofs an der Kaffeetwiete statt. Um die Organisation ...

