Bauarbeiten dauern länger : Kleiner Sand in Uetersen ist weiterhin Einbahnstraße

Die Abbrucharbeiten in Höhe der Hausnummer 73 verzögern sich. Das hat die Stadt shz.de mitgeteilt. So kann der Kleine Sand in Höhe der Kreuzung Schanzenstraße/Jahnstraße weiterhin nur von einer Seite her befahren werden.

Uetersen | Die Einbahnstraßenregelung am Kleinen Sand in Uetersen muss noch für einige Tage aufrechterhalten werden. Die Abbrucharbeiten in Höhe der Hausnummer 73 werden voraussichtlich erst am Mittwoch (16. Juni) beendet worden sein. Derzeit ist ein Befahren des Kleinen Sandes stadteinwärts aus Richtung dem Kreuzungsbereich Schanzenstraße/Kleiner Sand nicht ...

