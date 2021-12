Kleine Twiete in Uetersen : Enten auf der Kuhwiese als weiteres Argument gegen die Bebauung?

Alle meine Entchen... Auch der Bürgerinitiative Lebenswertes Uetersen liegt derzeit dieses bekannte Kinderlied auf den Lippen. Tummeln sich doch auf der zur Bebauung freigegebenen Wiese eben diese Wasservögel.

Uetersen | In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet. Kein Wunder daher, dass sich auf der Wiese an der Kleinen Twiete, die von Bonava, einem Projektentwickler im Haus- und Wohnungsbau mit Sitz in Fürstenwalde/Spree, mit Wohnhäusern bebaut werden soll, dicke Pfützen gebildet haben. Oder doch? Für die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Uetersen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.