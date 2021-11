Bauprojekt an Kleiner Twiete : Unterschriften übergeben: Uetersener BI bringt Bürgerentscheid auf den Weg

Gegen das Bauvorhaben der Firma Bonava an der Kleinen Twiete hatte sich Widerstand formiert. Eine BI möchte die Wiese erhalten wissen und plant ein Bürgerbegehren. Jetzt wurden die nötigen Unterschriften übergeben.

Uetersen | Gegen die Bebauungspläne der Firma Bonava und gegen den in Uetersen im August dieses Jahres politisch gefassten Aufstellungsbeschluss in der Sache hatte sich bürgerlicher Widerstand formiert. Eine Bürgerinitiative (BI) war zu dem Zweck gegründet worden, die zur Bebauung vorgesehene Wiese an der Uetersener Kleinen Twiete zu erhalten. Von ihr wurde ein ...

