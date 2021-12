Bauvorhaben Kleine Twiete : Initiative will Bürgerentscheid – Uetersener Rat soll Termin festlegen

Die Kommunalaufsicht wird in Kürze über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Keine Bebauung der Wiese an der Kleinen Twiete“ entscheiden. Der Termin für den Bürgerentscheid soll schon vorher festgelegt werden.

Uetersen | Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Die Uetersener Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Pinneberg dem Antrag der Bürgerinitiative (BI) „Lebenswertes Uetersen“ auf Feststellung der Rechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens in Sachen Erhalt der Wiese (derzeit Kuhweide) an der Kleinen Twiete in Kürze stattgibt. Daher soll...

