Uetersen : Kindergarten der Erlöserkirche heißt jetzt Kita am Kirchturm

Aktuell wird die Kita der evangelisch-lutherischen Erlöserkirchengemeinde am Ossenpadd um zwei Krippengruppen erweitert. Die Planungen sind weitestgehend abgeschlossen. Baubeginn ist 2022.

Uetersen | Kita unterm Kirchturm, so heißt der Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengengemeinde am Ossenpadd (Erlöserkirche) in Uetersen jetzt. Das hat Pastor Johannes Bornholdt shz.de gegenüber verraten. Die Kita wird gerade um zwei Krippengruppen erweitert. Nach der Fertigstellung des Bauvorhabens werden 70 Mädchen und Jungen Gelegenheit haben, die...

