Kita-Ausbau in der Schwebe : Hus Sünnschien in Uetersen: Die niedrige Deckenhöhe steht im Weg

In Uetersen werden Kita-Plätze benötigt. Doch bei den Planungen läuft es nicht immer glatt. Jetzt stockt es in Langes Tannen. Weiteres Thema im Bildungsausschuss sind die Übergangsgruppen in Trägerschaft der Awo.

Uetersen | Der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Uetersen hatte in seiner Sitzung am 28. Januar dieses Jahres mehrheitlich die Bauantragstellung und Vornahme einer Ausführungsplanung für die Nutzungsänderung (Umbau) beziehungsweise den Gebäudeneubau des ehemaligen Awo-Verwaltungsgebäudes zu einer Kindertagesstätte beschlossen. Grundlage der Entscheidung waren...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.