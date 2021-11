Moorreges Kindergarten-Ausbau : DRK-Kinderhaus soll erweitert werden – Provisorium für Kirchen-Kita

Eigentlich sollten beide Kindertagesstätten im Ort aufgrund des gestiegenen Betreuungsbedarfs ausgebaut werden. Doch weil Fördermittel fehlen, soll nun die Erweiterung des kirchlichen Kindergartens verschoben werden.

Moorrege | Wie geht es weiter mit dem Kita-Ausbau in Moorrege, nachdem der Gemeinde wegen Ebbe im Fördertopf des Landes Gelder in Höhe von etwa 800.000 Euro weggebrochen sind? Darüber wird am Donnerstag (11. November) der Moorreger Sozialausschuss beraten. Anbau ans Kinderhaus kostet 1,65 Millionen Euro Wie es in der Beschlussvorlage des Amtes Geest und Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.