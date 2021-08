Jochen-Klepper-Haus : Uetersen: Kirche lädt zum Seniorennachmittag ein

Nach langem Corona-Lockdown wird es am Montag (6. September) einen ersten Nachmittag für Senioren der Gemeinde geben. Das Treffen mit Pastorin Daniela Stieglitz findet im Jochen-Klepper-Haus statt.

Uetersen | Pastorin Daniela Stieglitz von der Uetersener evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Am Kloster lädt für Montag (6. September) zu einem Seniorennachmittag in das Jochen-Klepper-Haus an der Jochen-Klepper-Straße ein. Das Treffen beginnt um 15 Uhr. Besucher werden gebeten, ihren Impf- nebst Personalausweis, ihren Genesenennachweis oder ein tagesaktuel...

