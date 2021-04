Kein Regionalliga-Aufstieg : Nachwuchsproblem wird Fußballerinnen von Union Tornesch zum Verhängnis

Da der Klub kein B-Mädchen-Team hat, erfüllt er nicht die Zulassungsvoraussetzungen des Norddeutschen Fußball-Verbandes.

Tornesch | Es ist wie verhext! In den vergangenen fünf Jahren verpassten die Oberliga-Fußballerinnen des FC Union Tornesch die Chance, in der Aufstiegsrunde um den Sprung in die Regionalliga Nord kämpfen zu können, als Hamburger Vizemeister (2016, 2017 und 2020) beziehungsweise als Tabellen-Dritter (2018 sowie 2019) jeweils hauchdünn. Die aktuelle Saison 2020...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.